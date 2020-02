Município questiona concessionária sobre qualidade da água em Manaus

Manaus/AM - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) solicitou que a concessionária Águas de Manaus verifique a qualidade da água consumida pelos venezuelanos, como também pelos civis e militares que atuam nas unidades da “Operação Acolhida”, localizadas no Terminal Rodoviário de Manaus e na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul.

Na semana passada, após preocupação relatada pelo Ministério da Defesa, técnicos da Agência Reguladora do Município fizeram uma vistoria nas três unidades de apoio aos imigrantes e conheceram o sistema que abastece os postos de trabalho. Duas áreas são atendidas diretamente pela concessionária e uma outra recebe água de um poço tubular, localizado nas dependências do Terminal Rodoviário de Manaus.

“Nossa equipe esteve nos postos de trabalho e não identificou qualquer não conformidade na estrutura ou nas instalações. A análise dos laudos referente a qualidade da água é que poderá ajudar a identificar se há ou não algum problema, por isso estamos solicitando que a concessionária nos encaminhe esses laudos”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho. Os resultados da análise da água deverão ser encaminhados à Ageman em até 15 dias.

No documento encaminhado à empresa, a Ageman requer a análise da água utilizada no abastecimento do Posto de Recepção e Apoio (PRA), Posto de Interiorização e Triagem (PIT) e no Alojamento de Trânsito de Imigrantes.