Em Manaus, concessionária implanta sinalização da rede de gás na cidade

Manaus/AM - A nova sinalização da Rede de Gás Natural que a Cigás deverá implantar na zona urbana e rural da cidade nos próximos meses, foi apresentada na tarde de quinta-feira 27/2, ao Grupo de Trabalho de Monitoramento e Supervisão de Obras em Vias e Demais Logradouros Públicos (GTMOP), da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

A concessionária garantiu que a instalação da nova sinalização não causará transtornos ao trânsito, visto que será utilizado um adesivo nos tachões que já estão implantados nas vias. O material será instalado em mais de 80% dos 100 quilômetros da rede de gás existente. A aplicação do material é feita em poucos minutos.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, que também coordena os trabalhos do GTMOP, ressaltou a importância de compartilhar a operacionalização do serviço de sinalização da Rede de Gás Natural com outros órgãos e concessionárias, a fim de evitar sinistros e impactos nas vias da cidade.

Além da Ageman, os representantes das concessionárias Águas de Manaus, Amazonas Energia, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Secretaria Municipal de Economia e Finanças (Semef) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) - Gestão de Trânsito, também tiveram a oportunidade de conhecer o novo projeto de sinalização do gás natural em Manaus.