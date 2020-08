Ageman informa contatos para atender casos extremos de falta d’água em Manaus

Manaus/AM - Após o rompimento de cabo de alta tensão que atende a Estação de Tratamento e Distribuição de Água da Ponta do Ismael, nesta quarta-feira (5), técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) acompanham a situação. Contatos da Ouvidoria da Ageman também foram disponibilizados para atender a população em casos extremos de falta d’água por conta do incidente.

“Foi uma ocorrência imprevisível, sabemos que estamos em pleno verão amazônico e situações como essa pegam a todos de surpresa, mas a empresa de energia e a própria concessionária agiram rápido e já estão concluindo os reparos ainda pela manhã. Nossa Ouvidoria está atenta aos registros de desabastecimento e caso identifique situações extremas, vamos acionar a concessionária para que ela também ajude algumas localidades com carro-pipa”, afirmou Fábio Alho, diretor-presidente da Ageman.

A Ouvidoria da Ageman atende pelo 0800-092-3511 e também pelo whatsapp 98842-5821.

Falta d’água

Conforme levantamento inicial da Ageman, o problema está causando desabastecimento de água para diversas áreas da cidade como bairros e comunidades das zonas Sul, Centro-Sul, Oeste e parte da Norte. A previsão para que o abastecimento volte a funcionar normalmente, de acordo com a concessionária Águas de Manaus, é de 48h, após o término da manutenção elétrica e substituição do cabo pela empresa de energia.

Como forma de atender as necessidades emergenciais, a concessionária está disponibilizando carro-pipa para atender as unidades de saúde de grande porte como os hospitais, pronto-socorros e os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs).