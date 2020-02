Essência de Jasmin é afrodisíaco natural; conheça benefícios

Conhecido por elevar o otimismo, a autoconfiança, o estado de ânimo e outros sintomas de problemas com sistema nervoso, o Jasmim tem componentes que atuam tanto no emocional quanto no físico do ser humano. Banhar-se com água das folhas tem fama de afrodisíaco.

O aroma sensual e inspirador da essência de jasmim é conhecido por criar uma sensação de euforia e confiança, estimulando a sensualidade. A planta tem a propriedade de tonificar e relaxar a área urogenital, controlando as secreções, contribuindo para o parto e promoção da lactação. Nos pulmões, melhora a voz e combate a tosse.

O Jasmim também é benéfico para todos os tipos de pele por inibir as bactérias e regular a produção de gordura, sendo útil contra a acne e a pele oleosa.