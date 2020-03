Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - O radialista Geraldo Araújo desapareceu na tarde deste domingo (15), após mergulhar no rio em um flutuante localizado no município de Itacoatiara, no Amazonas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas foram realizadas desde as 15h da tarde, porém sem sucesso. As buscas serão retornadas na manhã de segunda-feira (16).