Par de Naya Rivera em 'Glee', Heather Morris quer conduzir grupo de buscas por atriz

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

A atriz Heather Morris, que viveu par romântico com Naya Rivera em ‘Glee’,usou suas redes sociais para entrar em contato com a Polícia da cidade de Ventura e pediu permissão para conduzir um grupo de buscas no lago onde Naya desapareceu.

"Meu nome é Heather Morris, sou amiga próxima e colega de trabalho de Naya, e estou tentando conduzir uma missão a pé de busca e resgate com um grupo pequeno de amigos no Lago Piru. Eu entendo que sua equipe está fazendo TUDO que pode, mas nós estamos nos sentindo desamparados, impotentes e queremos ajudar de qualquer forma. Deixei uma mensagem com o departamento de resgate hoje e vou ligar de novo amanhã. Obrigada.”, escreveu a atriz em uma publicação da polícia local.

A atriz Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira (9), quando fazia um passeio de barco no lago na companhia do filho de quatro anos. A polícia já descarta a possibilidade de encontrá-la com vida e trabalha com a hipótese de afogamento.