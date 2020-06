Menino de 11 anos tenta resgatar irmão em rio e morre afogado

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Um menino de 11 anos acabou morrendo afogado no último domingo (31) ao entrar em um rio para tentar salvar o irmão mais novo, em Águas Lindas de Goiás.

Segundo um site Globo,o tenente do Corpo de Bombeiros que participou da operação para encontrar o corpo, cinco crianças brincavam no Rio Descoberto, quando um menino de 9 anos teria começado a se afogar, e o irmão foi ajudá-lo. O mais novo conseguiu ir para a margem do rio, já o de 11, não teve a mesma sorte e desapareceu nas águas.

“Ele entrou sozinho, até tentou se segurar em um dos adolescentes mais velhos, chegou a arranhar o pescoço dele para tentar se salvar, mas acabou se soltando e afundou”, explicou o tenente.

O corpo do garoto foi achado a cerca de cinco metros de profundidade.

A Polícia Civil informou que o delegado responsável pelo caso deve apurar as circunstâncias do afogamento.