Manaus/AM - Um idoso de 72 anos, identificado como Geraldo Balbino de Oliveira, morreu afogado, nesta terça-feira (04), no igarapé do Espírito Santo, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

O corpo da vítima teria sido encontrado por volta das 11h30. Segundo informações, ele era pescador e trabalhava em um sítio na zona rural do município.

A polícia investiga o caso e apura as circunstâncias da morte do idoso.