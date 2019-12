Homem tenta ajudar esposa de afogamento e os dois morrem

Wedson Vando Ribeiro, 39 e Rosângela Lúcia de Sousa, 44, morreram afogados nesta sexta-feira (20) no lago Paranoá, em Brasília. O acidente aconteceu após Rosangela ter pulado no lago para fazer uma “brincadeira" e acabou se afogando. Wedson saltou da ponte das Garças para tentar salvá-la, mas os dois sumiram na água.

Conforme o UOL, o casal ingeriu bebidas alcoólicas e saiu para caminhar com um amigo. Eles estavam passando pela ponte quando a mulher teria pulado no lago e ficado presa nas ferragens. O marido pulou para tentar resgata-la, mas os dois se afogaram.

Ainda de acordo com a publicação, o amigo que estava com o casal acionou o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local a equipe tentou reanima-los, sem sucesso.

A Polícia vai investigar as circunstâncias do acidente.