Corpo de homem é encontrado em rio perto de orla no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi encontrado morto dentro dentro do rio, no município de Tefé, nesse domingo (12), no interior do Amazonas.

A vítima havia desaparecido nas proximidades da orla desde o último sábado (11), mas apenas no dia seguinte é que a equipe se busca e resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer as buscas.

Os trabalhos iniciaram por volta das 9h30 e às 13h30, o cadáver da vítima foi encontrada. Ele passou por perícia e foi entregue a familiares para o sepultamento.