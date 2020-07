Corpo da atriz Naya Rivera, de Glee, é encontrado em lago

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

O corpo da atriz Naya Rivera, de Glee, foi encontrado pela equipe de resgate nesta segunda-feira (13) no lago Piru, na Califórnia. A informação é do site "TMZ".

Naya desapareceu na quarta-feira (8) quando saiu para passear de barco com o filho de 4 anos, Josey Hollis. O garoto foi encontrado cerca de duas horas depois dormindo no barco sozinho. Ele contou as autoridades que a mãe pulou no lago e não retornou mais.

Segundo a polícia, mãe e filho chegaram a nadar juntos antes de Naya desaparecer. A polícia já confirmou que Naya foi vítima de afogamento.