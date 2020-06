Estudante de fisioterapia morre afogado em comunidade no Amazonas

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - O universitário Tennysson Ribeiro, 22, foi encontrado morto nessa terça-feira (16), no Rio Tracajá, localizado em uma comunidade rural do município de Parintins, no interior do Amazonas.

O estudante de fisioterapia estava desaparecido desde o último domingo (15), quando aproveitava o fim de semana no local com a família. Ele mergulhou no rio e não subiu mais.

O irmão de Tennysson foi quem informou sobre o encontro do corpo do rapaz por meio das redes sociais. A causa da morte foi atestada como afogamento.