Jovem morre afogado durante passeio de igreja em sítio no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos morreu afogado nesse sábado (18), durante um passeio de membros de uma igreja evangélica em uma chácara no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

O rapaz e o irmão teriam decidido explorar o local e em certo momento, Elle teria escorregado no barro e acabou caindo dentro de um tanque usado como criadouro de peixes.

A vítima não sabia nada e o irmão não conseguiu ajudá-lo e ele acabou vindo à óbito. A tragédia deixou todos chocados e o caso foi registrado na delegacia da cidade. A polícia vai investigar as circunstâncias do fato.