Corpo de homem é encontrado após morrer afogado em igarapé no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de um homem de 26 anos, identificado como Alex Cascais do Nascimento, foi encontrado neste sábado (08). A suspeita é que ele tenha se afogado no igarapé no Ramal do Barro Branco, zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas.

Segundo informações, ele era pescador e teria desaparecido na sexta-feira (07), mas o corpo só foi localizado na manhã deste sábado e não apresentava marcas de lesões e nem perfurações.

A polícia investiga o caso.