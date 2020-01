No 1º dia de trabalho, homem sofre acidente e morre afogado em porto de Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu nessa sexta-feira (10), depois de se afogar no Rio Negro enquanto trabalhava na construção de uma balsa no Porto do São Raimundo, na Zona Oeste. Ele estava em seu primeiro dia de trabalho.

Informações repassadas por testemunhas, são de que algo teria caído no olho dele e meio desnorteado, o homem entrou no rio para lavar. Nesse momento, ele teria deslizado para parte funda e acabou se afogando.

O corpo sumiu nas águas rapidamente e só foi encontrado à noite, quando foi resgatado por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.