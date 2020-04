Pais são presos por torturar e afogar filha de 3 anos no Amazonas

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Um homem de 40 anos e uma mulher 30, foram presos na madrugada de segunda-feira (13), após agredir fisicamente e afogar a própria filha, uma criança de 3 anos. O caso aconteceu na casa da família, situada no beco Frei Ludovico, no bairro Coimbra, em Benjamin Constant.

De acordo com a polícia, o casal foi preso após denúncia de vizinhos, informando que o homem estava agredindo e afogando a criança dentro de uma geladeira, que era utilizada para armazenar água.

A polícia contou, que ao chegar na casa do casal, o homem estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e muito alterado. A criança estava chorando devido as agressões. A mãe também aparentava estar alcoolizada.

Após ser constatado a presença de escoriações no braço do outro filho do casal, um adolescente de 12 anos, que confirmou as agressões, o Conselho Tutelar do município foi acionado e as crianças foram conduzidas ao hospital da cidade, onde os médicos constataram que a criança de 3 anos foi afogada e torturada.

O casal recebeu voz de prisão pelos atos contra os filhos. O homem resistiu à prisão e teve que ser contido pelos policiais militares antes de ser levado para a delegacia.

Na 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), eles foram autuados em flagrante por lesão corporal e omissão de socorro. O pai também responderá pelo crime de resistência.