Jovem morre afogada após chamar amiga para selfie em cachoeira

Uma jovem de 19 anos morreu após se afogar na Cachoeira da Capelinha, em Cajati, no interior de São Paulo.

Segundo um site de notícias do Globo, nesta quinta-feira (16), a garota já estava indo embora, quando se separou do grupo em que estava e voltou à cachoeira para fazer uma selfie com uma amiga. Elas foram surpreendidas pela correnteza e apenas a colega da vítima foi resgatada com vida.

Conforme informações da Fundação Florestal, Maria Fernanda Fagundes Sobrinho é de Curitiba, no Paraná, e estava com um grupo de 15 pessoas, entre amigos e familiares. Eles chegaram ao Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) por volta das 10h de domingo (12) para visitar a cachoeira e foram recebidos por monitores, que passaram todas as orientações conforme protocolo das unidades. A operadora de telemarketing aproveitou parte do dia no local.

Por volta das 13h30, o grupo que estava com ela decidiu que iria embora e seguiu sentido trilha. A jovem e uma amiga de 17 anos resolveram voltar para tirar uma última foto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ambas ficaram na margem da cachoeira e, em um determinado momento, o volume da água aumentou rapidamente, e as duas afundaram.

O grupo notou que as duas estavam demorando e as pessoas decidiram retornar para saber o que havia ocorrido. Um deles viu a adolescente se afogando e a puxou para a superfície. Maria não foi localizada pelos amigos, que decidiram acionar o Corpo de Bombeiros.

O corpo da jovem foi localizado às 19h30. Ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso, registrado como óbito - morte natural, na Delegacia de Cajati, segue em investigação.

Fundação Florestal

Em nota, a Fundação Florestal (FF) lamenta a morte da jovem Maria Fernanda e afirma que, após o acidente, imediatamente, os funcionários do PERT prestaram toda assistência ao grupo e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

O local, segundo a Fundação, possui sinalizações e monitores que alertam sobre os cuidados a serem tomados durante o passeio, tais como riscos de afogamento, trombas d’água e não consumir bebida alcoólica nas dependências do parque. Não há registros anteriores de acidentes fatais nesta área.

A cachoeira possui entre quatro e seis metros de profundidade e fica há cerca de 200 metros da sede da unidade. A caminhada até a queda d’água é autoguiada. Neste período de verão, os alertas e orientações de segurança aos visitantes foram intensificados em todas as áreas geridas pela FF, além do reforço dos avisos nas mídias sociais.