Na UTI, apresentador de afiliada da Globo é diagnosticado com coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O apresentador Waldemar Neto, de 33 anos, conhecido como Seu Waldemar, da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, foi diagnosticado com coronavírus. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Goiânia desde a última segunda-feira.

Nesta quarta (25), a família divulgou o boletim médico que aponta que "ele responde positivamente aos procedimentos realizados e notou-se melhora considerável nos exames clínicos".

Segundo o Notícias da TV, do Uol, o apresentador começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 18 de março e procurou ajuda médica imediatamente. Ele seguiu as recomendações de se manter em quarentena e ficou isolado em casa até a segunda-feira, quando foi direto para a UTI.

Os primeiros exames apontaram pneumonia. Hoje, os resultados saíram, testando positivo para Covid-19. Em um comunicado, a assessoria pediu orações ao apresentador.