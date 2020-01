Dia do Aposentado tem serviços de saúde e cidadania gratuitos em Manaus

A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) comemorou o Dia Nacional do Aposentado, nesta sexta-feira (24). Com várias ações de saúde, bem estar e até mesmo resolução de burocracias, os aposentados associados tiveram a oportunidade de participar de atividades que contribuem para a qualidade de vida, além de reencontrar amigos e celebrar a vida.

No evento, que teve início ainda pela manhã, os aposentados puderam usufruir gratuitamente de serviços de saúde como podiatria, esmaltação, dinâmica auditiva, aferição de pressão, entre outros.

Também teve palestra sobre a relação entre alimentação saudável e longevidade é até emissão de autorização para estacionamento prioritário de idosos e pessoas com deficiência, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). No total, foram 185 atendimentos ao longo do evento.

O Presidente da Affeam, Liberman Moreno, destaca que ação é uma forma de presentear os aposentados associados - que atualmente são maioria no quadro da instituição -, com um dia dedicado inteiramente à qualidade de vida.

"A associação busca sempre o bem comum dos nossos filiados, levando em consideração que a maioria desses associados fazem parte desse grupo de aposentados. Então temos datas ao longo do ano que reservamos para esses companheiros. O Dia do Aposentado é uma dessas datas em que nós, com o esforço da diretoria, aproveitamos para desenvolver várias ações que ofereçam a eles convivência mútua, saúde, resolução de pendências documentais básicas, entre outros serviços", disse.

Para o aposentado Jaime Lobato, de 70 anos, o evento valoriza os associados e mostra a preocupação da Affeam com o bem estar de todos.

"É um momento oportuno para as pessoas que estão nessa faixa etária se integrem e se instruam a respeito do que é melhor e do que é preciso para ter uma vida mais saudável, e consequentemente, viver mais e com qualidade. Esse tipo de ação é muito importante porque valoriza as pessoas que já contribuíram com trabalho. Fora que é uma oportunidade de rever amigos, que é sempre maravilhosa", concluiu.