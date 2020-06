Novo affair? Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão se conhecendo melhor

O poder dos maus

Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão se conhecendo melhor e a atriz está encantada pelo filho de Claudia Raia e Edson Celulari. As informações são do jornal Extra.

Os dois se aproximaram durante um bazar virtual que organizaram para ajudar pessoas carentes. Até agora, os dois estão naquela fase de troca de mensagens e ainda não se encontraram pessoalmente por conta da pandemia.

Bruna não assume namoro desde o término com Neymar, mas já viveu um affair com o irmão de Giovanna Ewbank, Gian Luca. Já Enzo terminou o namoro de 2 anos com a bilionária Victória Grendene em fevereiro.