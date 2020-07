Em meio a boatos de affair, Rafa Kalimann defende Daniel Caon de ataque

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Rafa Kalimann e o ex-casa de vidro, Daniel Caon, não confirmam o affair, mas a ex-bbb defendeu o cantor nas redes sociais após ser detonado por um internauta.

“Caon parece um boneco de cera da Madame Tussaud de Chernobyl (museu com estátuas de famosos de cera). Sabe a Kris Jane? Bem parece ela, mas a diferença é que na mamãe Kardashian eu sentaria e no Caon eu faria um embolo e jogava no lixo”, escreveu um internauta usando um perfil fake.

Rafa, então, respondeu: “Isso não é NADA legal ou engraçado”.

Os dois, que já foram flagrados juntos e já tiveram um romance no passado, ainda não assumiram o relacionamento sério.