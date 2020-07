Whindersson Nunes surge só de cueca e alfineta deputado após discussão

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

O humorista Whindersson Nunes surgiu só de cueca no Instagram, neste domingo (13), e exibiu o bumbum 'gigante' nas redes sociais e aproveitou para alfinetar o deputado Gil Diniz, com quem bateu boca no Twitter, neste fim de semana.

“Look pra bater boca com deputado”, escreveu ele na legenda. A foto de Whindersson Nunes teve mais 2 milhões de curtidas.

Os seguidores não pouparam elogios e até famosos deixaram seus comentários na publicação do Whindersson.“Tá treinando os glúteos. Né?”, brincou Sabrina Sato. “Mano ce tem mais bundinha q eu… me doa um pokin, to só a capa do batman”, comentou um fã. “Que vista hein?”, disse mais um. “Demos zoom… “, disse uma seguidora, ousada.