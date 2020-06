Whindersson e ex-bbb Elana trocam curtidas e comentários em meio a boatos de affair

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Whindersson Nunes e Elana Valenaria não estão ligando para os rumroes de que estariam vivendo um affair logo após o fim do casamento com Luísa Sonza, e vêm trocando curtidas e comentários nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (11), a ex-BBB deixou um comentário em um post de Whindersson que anunciou a divulgação de uma música sob o pseudônimo Lil Whind. "Ficou showwwww", comentou Elana, com emojis de risadas e aplausos. Internautas 'piraram' com o comentário: "shippo muito", "os dois piauienses, meu sonho de casal".

Em uma breve 'investigação' no Instagram da ex-BBB, é possível ver que vez ou outra Whindersson também curtiu fotos de Elana, também enquanto era casado com Luísa.

A cantora, por sinal, também segue a ex-BBB. Nas publicações mais recentes, até a própria Luísa vem distribuindo likes a ela. Vale lembrar que nesta semana Luísa curtiu um post no Twitter mencionando o boato do affair, que até hoje não foi confirmado. O post mostrava a diferença de tratamento dos internautas em relação às notícias de Whindersson e Luísa fazendo a fila andar.

Conhecidos de longa data: Whindersson e Elana já participaram de lives juntos em 2019, e revelaram que se conhecem desde os tempos de escola, antes mesmo da engenheira entrar no BBB19. Os dois moraram na mesma cidade, Bom Jesus, no interior do Piauí. "Eu lembro dela, eu estudava lá no colégio agrícola, ela ia para a universidade, sempre te via saindo do ônibus", disse ele na época "eu também lembro de tu, andando de skate", respondeu Elana.

Luísa Sonza e Vitão? Os dois andam levantando suspeitas de affair nas redes sociais, assim como aconteceu com Anitta na época que o cantor lançou uma parceria com a 'Poderosa'. Solteira, Luísa já explicou que se trata de parceria musical, mas os dois inflaram os rumores ao postarem fotos juntinhos. No entanto, a suspeita é de que se trate de jogada de marketing para a próxima música dos dois juntos.