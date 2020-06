Após polêmica, Whindersson Nunes apaga fotos com Luisa Sonza

O poder dos maus

Após as polêmicas envolvendo um suposto affair de Luisa Sonza com o cantor Vitão, o humorista Whindersson Nunes decidiu deletar as fotos com sua ex-mulher Luísa de suas redes sociais nesta segunda-feira (15).

Antes de lançar um clipe com o cantor Vitão, eles teriam dado a entender que estariam vivendo um romance, o que causou revolta por parte dos fãs de Whindersson.

O humorista chegou a defender a ex dos ataques na web e afirmou que não compactua com essas atitudes. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em abril deste ano.