Suposta namorada de Roberto Carlos é comparada ao próprio cantor mais jovem; veja memes

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

A internet não perdoa mesmo, viu? Com a 'descoberta' da suposta nova namorada de Roberto Carlos, a ex-The Voice Brasil Tamara Angel, de 27 anos, internautas estão fazendo comentários no mínimo curiosos sobre o possível relacionamento.

Em meio a alguns elogios e desejos de felicidades ao 'Rei', usuários do Twitter chegaram a comparar a cantora com o próprio artista quando mais novo. No Instagram, muitas fãs do cantor foram deixar comentários dizendo que os dois não combinam.



O namoro, que foi apontado pelo programa "A Tarde É Sua" (RedeTV!) não é confirmado. Tamara chama o Rei de "amigo" nas redes sociais.

Confira os memes e comentários:

Confira os comentários das fãs de Roberto Carlos sobre o assunto: