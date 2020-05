Ex-The Voice se pronuncia sobre rumores de estar namorando Roberto Carlos

Fidelidade e filhos durante o confinamento

A cantora Tamara Angel, ex-The Voice Brasil, de 27 anos, se pronunciou neste domingo (31) sobre os rumores de que seria a nova namorada de Roberto Carlos, 79, em meio à repercussão que a situação gerou nas redes sociais.

Segundo ela disse à revista Quem, os dois são somente colegas, e ela é sua fã: "Somos colegas de trabalho. Conheci o Roberto Carlos pessoalmente a convite do próprio e de sua equipe para assistir a um show do mesmo, isso um ano depois da minha apresentação no The Voice Brasil. Fui ao camarim e tirei foto, sou fã dele. Ele me disse que assistiu minha apresentação no The Voice e gostou bastante. No programa eu havia mencionado seu nome ao dizer que sou 'da terra do Rei Roberto Carlos' quando perguntaram de onde eu era", disse ela à Quem. "Ainda no camarim ele me fez o convite para gravarmos algo juntos e mencionou um suposto trabalho musical. Fiquei em contato com sua equipe e próprio Roberto. Combinamos a ida a seu escritório para dar continuidade ao convite. Lá, fui recebida pela equipe e por ele. Conversamos e eu mostrei minhas músicas para ele e os produtores presentes", completou.

"Ao fim da gravação pedi para tirar uma foto com ele e agradeci imensamente a oportunidade. Roberto nunca insinuou em nenhum momento qualquer intenção para comigo, foi muito cordial e extremamente educado", finalizou.