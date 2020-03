Pedro Scooby rebate críticas após usar máscara hospitalar para prevenir coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

O surfista Pedro Scooby foi duramente criticado nas redes sociais após ter publicado uma imagem em que aparece usando máscara hospitalar para se proteger do Coronavírus. Ele usou os stories do Instagram para rebater os comentários, nesta segunda-feira (16).

“Ontem eu postei uma foto com uma máscara e falei que o Coronavírus não ia me parar. Obviamente veio uma enxurrada de críticas e julgamentos e preocupações. Para começar, acho que um dos motivos das pessoas se preocuparem tanto com isso, é porque está atacando os ricos, também. Está atingindo todas as classes”, iniciou.

Na tentativa de não gerar polêmicas, os surfista comparou o surto da doença com a fome o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

“A fome mata mais do que o Coronavírus e nunca vi ninguém fazendo toda essa movimentação mundial por causa da fome. A guerra do tráfico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mata mais do que a guerra da Síria e eu nunca vi essa mobilização brasileira e nem mundial por causa disso. Não é que eu ache que não tem que cuidar do Coronavírus. Tem que cuidar, e muito. Acho que as pessoas tem que se cuidar. Só fiz uma comparação de uma atenção que dão para uma coisa e que não dão para outra”, completou.