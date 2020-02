Pedro Scooby e Cintia Dicker apagam fotos juntos e aumentam rumores de término

Rumores de que o surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker terminaram o namoro cresceram ainda mais nesta semana. Isso porque o surfista e a modelo pararam de se seguir no Instagram e apagaram as fotos que tinham juntos na rede social.

Apesar dos burburinhos, o suposto ex-casal não negou e nem afirmou nada sobre o término. Eles assumiram o relacionamento em setembro do ano passado, após serem flagrados juntos no Rock In Rio.