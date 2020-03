Affair de Marcelo Adnet diz que esposa do humorista a ameaçou

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

A atriz Analu Bastos, que expôs para a mídia o caso que teve com Marcelo Adnet antes do Carnaval, usou as redes sociais para afirmar que a esposa do comediante, Patrícia Cardoso, a ameaçou e que deve tomar providências em relação a isso.

Logo após uma entrevista sua ao Uol ser publicada, a gaúcha que diz ter tido um affair com Marcelo Adnet sem saber que ele ainda estava casado, confirmou tudo e ainda deu a entender que tomará providências contra a esposa do humorista, Patrícia Cardoso. "Tudo que está escrito em todas as matérias da mídia brasileira é pura verdade, só esqueceram de acrescentar o fato que a mulher dele me ameaçou, mas tudo bem, isso já estou resolvendo, tenho os prints e outras provas necessárias", escreveu.

Marcelo Adnet também se pronunciou sobre o caso, confirmando que teve o affair mas que foi durante uma crise no casamento em que, segundo ele, os dois deram uma pausa na relação.

Analu afirmou que no início de fevereiro, Marcelo Adnet chegou a bancar suas passagens e hospedagens em Sào Paulo, e os dois passaram uma noite juntos. "Só decidi expor o caso depois que ele me fez de idiota. Ele me dizia que estava separado e que já tinha saído de casa quando combinamos de nos ver em São Paulo. Depois vi os dois pagando de casal feliz no Carnaval".

Marcelo Adnet já foi casado com Dani Calabresa, a quem traiu publicamente em 2014 e em 2016. Os dois se separaram em abril de 2017. Dois meses depois, ele assumiu o namoro com a estudante universitária gaúcha Patrícia, com quem já passou a morar junto em seguida.