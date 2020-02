Aline Riscado desabafa após boatos que teria se recusado a tirar foto com Gabigol

O nome de Aline Riscado esteve mais um vez em uma polêmica envolvendo o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Recentemente circulou na mídia que a dançarina teria se recusado a tirar foto com o craque do Flamengo na quadra da Beija-Flor de Nilópolis. Ambos estariam no mesmo camarote.

Porém a morena negou o ocorrido: "O Gabigol, como outros jogadores, são conhecidos e amigos. Não aconteceu nada. Eu nem sabia que ele ia estar lá e ele estava lá, maravilhoso. Só fiz foto com as meninas, o povo tá viajando demais", esclareceu em entrevista ao TV Fama.