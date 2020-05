Amiga de Flay dá detalhes sobre affair de ex-bbb com Neymar e dispara: ‘quer pagar de gostosão'

O maior inimigo de Bolsonaro

Lana Castro, amiga de Flayslane do BBB20, deu detalhes sobre o affair entre a ex-bbb e Neymar após o jogador negar ter ficado com a cantora.

“Primeiro que: Se ele quer que eu refresque a memória dele, Neymar conheceu Flay no insta-mensseger, ele estava em Natal para o jogo onde o cai cai vulgo Neymar iria jogar. A marmita falou com Flay em tudo que era buraco, como ela não respondia, ele foi pro snap falar com ela! E ela resolveu dá uma moralzinha básica e acabaram combinando de se ver. Se viram e ficaram. Agora se ele quer dar um showzinho fingindo que não aconteceu pra parecer ser gostosão, tem que nascer de novo. E deveria glorifiar de pé, que uma gata resolveu dá moral a esse sabugo de milho que de bonito tem nem a unha. Beijos”, escreveu Lana em um comentário no Instagram.