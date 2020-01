De férias, filho de Fábio Assunção curte praia e ostenta 'barriga tanquinho'

O filho do ator Fábio Assunção, João Assunção, 16, filho de Fabio Assunção, arrancou suspiros dos seus seguidores nesta terça-feira (31). O jovem postou uma foto no Instagram em que ele aparece no mar ostentando uma barriga ‘tanquinho'.

Os fãs do menino não pouparam elogios "Coisa mais linda do mundo", elogiou uma seguidora. "Perfeição tem nome", comentou outra.

João está curtindo as férias em Ilha de Boipeba, na Bahia. Ele é filho do ator com Priscila Borgonovi.