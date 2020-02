Bruna Marquezine posa de lingerie e abusa na sensualidade

A atriz Bruna Marquezine aproveitou o sábado (08), para divulgar seu novo trabalho, uma ação publicitária para uma grife italiana.

Em um post no Instagram, a ex de Neymar mostrou toda sua sensualidade e aparece de lingerie preta com detalhes em nude e renda. Bruna deitou no sofá, fez 'carão' e escreveu na legenda: “One week to the most romantic day of the year! [Uma semana para o dia mais romântico do ano]”, disse ela, iniciando uma contagem regressiva para o Valentine’s Day.