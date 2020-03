Ex-affair de Anitta, Ohana Lefundes, deixa virilha à mostra em foto picante

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Em quarentena, Ohana Lefundes, ex-affair de Anitta, presenteou os fãs com uma foto dando uma puxadinha no body cavado para mostrar o bronzeado.

“Vou postar umas fotos perdidas que eu tenho e é isso que tem pra quarentena. Essa foi no dia do @ensaiosdaanitta que teve no rio, em que @pcortazio @wtfelocin e @pabllosl resolveram assistir um filme e dormiram no início….. esse foi o dia também que dividimos um Airbnb e bebemos 150BPM até dizer chega….. quero voltar”, escreveu na legenda da publicação.