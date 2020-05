Após cantadas, Gui Araújo está trabalhando com Anitta no programa da funkeira

Não ao lockdown em Manaus

Ao que tudo indica, as investidas da cantora Anitta com o ex-participante do 'De Férias com o Ex', Gui Araújo deu certo. O músico levou a sério o convite da cantor e decidiu passar um tempo na casa de Anitta.

A funkeira mostrou Gui Araújo trabalhando como câmera em seu novo projeto, a gravação do programa 'Anitta dentro da casinha', que deve estrear em uma das plataformas do Sistema Globo.

"Botei os dois peões. O outro [o artista Rômulo] pintou a parede. Está linda, maravilhosa. E já botei para operar câmera. O outro também [Gui]. Veio fazer uma coisa, já faz outra", disse Anitta ao mostrar Gui Araújo ao fãs.