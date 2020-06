Namorando há 2 meses, Anitta e Gui Araújo trocam declarações de amor na web

O prefeito que Manaus vai escolher

O namoro da funkeira Anitta com o influenciador Gui Araújo continua firme e forte durante a pandemia do novo coronavírus. O casal aproveitou esta segunda-feira (22) para trocar declarações de amor nas redes sociais. Os dois estão juntos há pelo menos 2 meses.

Anitta publicou uma foto, nos stories do Instagram, ao lado de Gui com um recado: “Meu”. O digital influencer retribuiu o carinho e publicou uma foto de Anitta e seu cachorro Plínio. Ele também deixou um comentário na última publicação da amada que deixou os fãs empolgados com a relação. Na foto, Gui escreveu: "muito minha gata", em seguida, choveu de internautas admirando o amor entre os pombinhos.

Foto: Reprodução / Instagram