Após polêmica com Neymar, ex-BBB Flay diz com quem 'ficaria'

A ex-BBB Flayslane continua dando o que falar após sair do BBB20. Depois da polêmica em que teria dito que já ficou com o jogador de futebol Neymar, a ex-sister listou alguns nomes que ela "pegaria".

“To solteira, encalhada. E depois da minha passagem pelo Big Brother, eu vou dizer uma coisa pra você, meu amor, ficou mais difícil! Como é que eu vou iludir o boy? Ele chega já sabendo toda minha ficha. O corajoso que me quiser vai ter que ser um cara muito evoluído”, disse ela no vídeo com o influencer Matheus Mazzafera.

No jogo 'Pega, pensa ou passa', Flay disse que não pegaria os colegas de confinamento do reality, Guilherme, Mari Gonzalez e o namorado, Jonas Sulzbach, além de Bianca Andrade. A cantora disse que não sente atração por mulher. Ao ser questionada sobre o ex-BBB Felipe Prior, ela disse que poderia pensar.