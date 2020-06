Ajoelhada, Anitta posa com Gui Araújo e causa alvoroço na web: 'bota para mamar'

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

O influencer Gui Araújo publicou uma série de fotos quentíssimas ao lado da namorada Anitta e causaram alvoroço na web. Ousados, na primeira foto Anitta aparece dando um beijo de língua daqueles em Gui, em seguida, ele publicou o super decote da cantora. Na terceira imagem, Anitta aparece agachada em frente ao blogueiro que é segurada no pescoço pelo amado.

“E eu que gostava de andar sozinho, tô pensando aqui na gente”, legendou ele.

Os fãs rasgaram elogios aos casal. “Que baixaria… continua kkk”; “me julguem, mas eu shippooooo”; “O verdadeiro significado de CASALSÃO”; “Em choque com essas fotos”; “Deus do céu to até tremendo”; “não sei se eu queria ser o gui ou a anitta”, "bota pra mamar", foram alguns dos comentários.