Pequenos empresários expandem negócios no Amazonas por meio do Crédito Emergencial

Manaus/AM - Pequenos empresários do Amazonas estão conseguindo expandir seus negócios no Estado por meio do programa Crédito Emergencial, oferecido pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam),disponível para profissionais autônomos, MEIs (microempreendedores individuais) e micro, pequenas e médias empresas. O apoio serve para manter os empreendimentos em meio aos desafios econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

O programa, que impulsionou, entre abril e julho, cerca de R$ 3,6 mil negócios e garantiu a manutenção de mais de 13 mil empregos, já liberou R$ 50 milhões e vai disponibilizar, ainda, outros R$ 40 milhões até novembro. Muito além de manter vivos os pequenos negócios, o Crédito Emergencial possibilita também o crescimento de setores, entre os quais o terciário, que engloba serviços e comércio de produtos, incluindo atividades de estivas em geral, venda de confecção, perfumaria, restaurantes e lanchonetes, salão de beleza e transporte rodoviário.



Crescimento

A costureira Regina Caster realizou, na última quinta-feira (23), o quarto financiamento junto à Afeam. Com o recurso, a empreendedora está reformando, aos poucos, o espaço onde costura e já comemora o aumento na quantidade de clientes. “A Afeam foi tudo para mim. Depois que eu conheci a Afeam, comecei a dar valor ao meu trabalho. Minha vida mudou depois que a Afeam apareceu”, enfatiza Regina, que utiliza três máquinas de costura para dar conta da demanda.



Expandir o negócio também é o objetivo do alfaiate Olavo Xavier, que concretizou o terceiro financiamento na Afeam. “Fui comprando tecido, linha, botão, tudo o que é preciso para uma confecção. Quero fazer uma área lá na frente (da casa dele). Fica de frente para a rua, quero fazer um visor para colocar os produtos, dentro dos vidros. Só de passar a pessoa enxerga”, frisou ele, que também espera ampliar a mão de obra no ateliê.



O empreendedor ressalta as facilidades oferecidas aos pequenos negócios que precisam de financiamento. “Tenho muito o que agradecer ao governador (Wilson Lima) e à equipe da Afeam. A Afeam ajuda muito e não tem tanta burocracia como muitos bancos. Ela vem nos lugares mais humildes, onde outros bancos não vêm. A Afeam trabalha para desenvolver, para ajudar”, observou Olavo Xavier.



Ao todo, o Governo do Amazonas destinou R$ 90 milhões para serem investidos na economia, por meio do Crédito Emergencial, com taxas de juros mais baixas e prazos flexíveis. As condições especiais desta modalidade de financiamento foram prorrogadas até novembro.



“É importante salientar também que não fizemos só o crédito, fizemos também a renegociação emergencial. Os clientes que a Afeam tinha e também foram impactados com a economia. A Afeam, sensível a essa causa, prorrogou também esse prazo de flexibilização, de renegociação, sem incluir o nome de ninguém no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) ou Serasa, sem mandar para cartório”, destacou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro.



Atendimento

Na capital, a Agência montou um processo especial de atendimento aos que já estão na última fase de acesso ao Crédito Emergencial. Como medida de segurança, os clientes são agendados, em horários alternados, para a assinatura de contrato e atendidos em uma área externa.



Para quem deseja obter o financiamento, todo o processo é feito exclusivamente pelo site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Devido ao novo Portal do Cliente Pessoa Jurídica, lançado em julho, com o objetivo de diminuir o prazo entre o pedido do crédito e a liberação do recurso na conta do cliente, as solicitações das empresas estão sendo atendidas de forma mais rápida.



Interior

Nos municípios, os interessados no Crédito Emergencial devem procurar as salas do Agente de Desenvolvimento, mantidas em parceria com as prefeituras municipais; a Sala do Empreendedor, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), ou a unidade local do Instituto de

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).



Além disso, a Afeam também possui seis Postos de Atendimento, no interior, localizados em Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Parintins, Rio Preto da Eva e Tefé. Os endereços e números de contato podem ser encontrados no site www.afeam.am.gov.br.