Municípios do Amazonas vão ter renegociação de dívidas com Afeam

Manaus/AM - De 9 a 13 de março, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) estará nos municípios de Apuí e Borba (distantes respectivamente 453 e 151 quilômetros da capital), na calha do rio Madeira, região sul do Amazonas, para ação de acompanhamento e renegociação de débitos para clientes que estão inadimplentes junto à instituição.

A Afeam oferece vantagens especiais de renegociação, além de viabilizar a recuperação do crédito para que o cliente possa continuar acessando as linhas de financiamento oferecidas pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento.

Nos dois municípios, os interessados devem procurar a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), das 8h às 14h. Em Apuí, o Idam fica localizado na avenida Amazonas, s/nº, bairro Vila Nova. No município de Borba, o órgão fica na avenida Silvério Nery, 947, bairro Ipiranga