Gás Natural é apresentado como alternativa para motoristas de aplicativos em Manaus

Manaus/AM - Economia no combustível, incentivo de R$ 4 mil e crédito para motoristas foram as pautas da reunião entre representantes do Governo do Estado e profissionais de aplicativos de transporte privado urbano, realizada na última segunda-feira (3), na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O encontro serviu para apresentar alternativas aos condutores que buscam reduzir os custos do serviço.

Diretor-presidente da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), René Levy Aguiar apresentou aos motoristas os benefícios do Gás Natural Veicular (GNV) e a campanha de incentivo “Faça a Conta. Use GNV!”. “O gás natural é um combustível notadamente mais econômico, principalmente para aqueles que trafegam diariamente mais de 100 quilômetros, e ainda estamos concedendo bônus de R$ 4 mil em campanha”, comunicou.

O interessado que solicitar financiamento para conversão do veículo junto à Afeam e cumprir as etapas da campanha exigidas em regulamento terá a vaga reservada na fila de cadastramento. Caso o participante esteja apto, o benefício do será repassado diretamente à Agência. Esse e outros detalhes da ação estão disponíveis no endereço https://usegnv.cigas-am.com.br/regulamento/.

Os incentivos chamaram a atenção do presidente da Cooperativa dos Motoristas de Manaus, Alexandre Matias, que pretende aderir ao GNV e resgatar o incentivo. “Tenho um carro alugado e sou proprietário de outro. Pretendo instalar o kit nos dois veículos para participar da campanha e divulgar ao máximo para os demais colegas motoristas”, disse.

Como participar

Desde 30 de setembro de 2019, todo motorista que converter e regularizar o veículo para o GNV pode obter um incentivo de R$ 4 mil, concedido por meio da campanha “Faça a Conta. Use GNV!”. Para participar e ter acesso ao bônus é muito simples: basta converter e regularizar o veículo, realizar agendamento no site https://usegnv.cigas-am.com.br/ e apresentar documentação exigida em regulamento.

O valor é aproximadamente o investimento necessário para converter o veículo, o que facilita o processo de adaptação. Já no fim de janeiro, a campanha chegou a 132 benefícios entregues, com 62 inscritos em fila de espera. A campanha tem duração de um ano ou até conceder o benefício de número 250.

Para mais informações sobre o programa de Microcrédito da Afeam, os interessados devem acessar o endereço http://www.afeam.am.gov.br/.