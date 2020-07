Financiamento a pesca artesanal contrata R$ 380 mil em Manicoré

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), têm fortalecido a pesca artesanal, em especial no município de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus). Na última quarta (08/07) e quinta-feira (09/07), foram assinados 26 projetos de crédito rural no valor total de R$ 380 mil.

Os projetos financiados serão para investimentos na aquisição de máquinas, equipamentos e itens para pesca. O Idam, como parceiro técnico, apoia e orienta os pescadores sobre a documentação necessária, realiza visita técnica e elabora os projetos de crédito encaminhados ao agente financeiro.

O gerente do Idam em Manicoré, Rigoney Nascimento, afirma que fica feliz em poder atender com a maior brevidade possível os pescadores, mesmo durante a pandemia e tomando todos os cuidados necessários. "A expectativa é que até o final do mês de julho eles recebam as máquinas e equipamentos que irão dar suporte à atividade de pesca", disse.

Além da pesca, o município de Manicoré tem como principais atividades os cultivos de banana, melancia, mandioca, castanha-do-Brasil e açaí. Atualmente, o Idam assiste no município cerca de 900 agricultores familiares.

Parceria Nesta semana, a Prefeitura de Manicoré e o Idam assinaram um termo de cooperação técnica visando fortalecer os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) na região.

Hoje, a prefeitura disponibiliza para a unidade local oito servidores que auxiliam na parte administrativa, além de técnicos em agropecuária que atuam nas atividades de campo, o que totaliza, junto com os servidores do Idam, 13 profissionais na unidade.