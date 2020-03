Empreendedores do Amazonas vão receber R$ 40 milhões em financiamento

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus/AM - Empreendedores de Manaus e do interior do Amazonas vão receber R$ 40 milhões para financiamento de suas empresas com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus. A medida foi anunciada pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

As novas ações de concessão ao crédito e renegociações deverão beneficiar microempreendedores individuais (MEI); micros, pequenas e médias empresas, além de profissionais liberais. Os recursos deverão ser destinados principalmente para uso na condição de capital de giro.

De acordo com Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Agência, as equipes operacionais da Afeam agora trabalham para dar celeridade ao atendimento.

Vantagens

Aos novos clientes da Afeam serão disponibilizadas formas diferenciadas de acesso ao crédito, compreendendo condições especiais de pagamento e taxas de juros reduzidas. “Seguindo a determinação do governador, estaremos ao lado de quem precisa manter os negócios neste momento de crise”, disse Marcos Vinicius. Aos clientes que possuem pagamentos em aberto serão oferecidas condições especiais de prazos ampliados e carências. Marcos Vinicius ressalta ainda que “o cliente que está em dia com a Afeam tem o benefício do bônus de adimplência como desconto”.