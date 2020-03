Em Manaus, crédito por processo digital da Afeam começa nova etapa

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM – A segunda fase do processo digital de concessão ao crédito emergencial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) estará disponível a partir da próxima quinta-feira (02/04). O objetivo é atender profissionais autônomos de baixa renda, microempreendedores individuais, e micro, pequenas e médias empresas dos setores secundário e terciário da capital e interior. Com a medida, a Afeam deve realizar aproximadamente 10 mil operações de crédito com os recursos de R$ 40 milhões disponíveis na Agência. Segundo o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o financiamento liberado dará suporte para que as empresas atravessem os próximos meses com mais tranquilidade. “Vamos fracionar os recursos liberados para atender o maior número de pessoas físicas e empresas que nos procurarem. Este apoio financeiro deverá cobrir os custos fixos das empresas, como salários, aluguéis e contas de consumo em geral”, disse ele. Marcos Vinicius ressaltou que a Afeam está trabalhando para se adequar o mais breve possível a este novo momento, com os colaboradores trabalhando 100% on-line para aprimorar e agilizar a concessão do crédito. Vantagens As principais vantagens oferecidas aos novos clientes são: redução de 20% na taxa de juros, 180 dias para começar a pagar e 24 meses de prazo total do financiamento.

Microcrédito

Para valores de até R$ 21 mil, os interessados que já fizeram a palestra on-line da Afeam e Sebrae/AM poderão começar a enviar os documentos solicitados pela Agência a partir da próxima quinta-feira (02/04). A palestra e curso on-line são etapas obrigatórias.

Acima de R$ 21 mil

A partir da quinta-feira (02/04), também estará liberada a plataforma digital de cadastro.

Crédito digital

As medidas adotadas pela Afeam neste período atendem as demandas já existentes e foi colocada em prática da forma mais breve possível em conformidade com as normas do Banco Central.

Para obter mais informações, assistir à palestra da Afeam ou ter acesso aos links dos cursos do Sebrae e à lista de documentos que serão exigidos, basta acessar www.afeam.gov.br ou entrar em contato por meio dos canais no WhatsApp da Ouvidoria (92) 98854-2075 e da Renegociação (92) 99126-4047.