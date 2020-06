Em Manaus, crédito da Afeam chega ao bairro Cidade de Deus

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - De segunda-feira, dia 22, até a próxima sexta-feira (26/06), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), inicia atendimento presencial do Crédito Emergencial no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital amazonense. O atendimento será realizado na Escola Estadual Frei Mario Monacelli, avenida Grande Circular, no horário das 8h às 16h.

Neste período da pandemia, o Crédito Emergencial da Afeam está sendo disponibilizado pela internet. No entanto, para atender à crescente demanda dos empreendedores do bairro, a Afeam estará com atendimento presencial para os interessados que moram naquela área.

O crédito da Afeam é destinado a suprir as principais despesas operacionais (custeio, folha de pagamento, aluguel, contas de consumo e manutenção da atividade produtiva) de produtores rurais, empreendedores autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, e profissionais liberais durante a pandemia, com taxas de juros de 3,6% a 9,6% ao ano e prazos flexíveis (carência de 180 dias para iniciar os pagamentos).

O diretor-presidente da Agência, Marcos Vinicius Castro, ressalta que, para agilizar o atendimento, o empreendedor pode encontrar no site da Afeam a lista de documentos que serão exigidos na solicitação do financiamento.

'Antes de buscar o atendimento presencial no bairro Cidade de Deus, a orientação é que o interessado verifique a documentação exigida no site da Afeam. Desta forma, vamos fazer o cadastro na Escola e de lá agilizar todo processo do Crédito Emergencial", disse ele.