Afeam suspende palestras e adota medidas de combate ao covid-19 em Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) suspenderá as palestras presenciais de orientação ao crédito, realizadas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM). Os proponentes pré-agendados terão acesso exclusivo ao conteúdo de forma digital, que será disponibilizado no site da Afeam a partir da próxima segunda-feira (23/03).

As palestras presenciais reúnem cerca de 300 pessoas semanalmente na sede da Afeam, e a decisão pela suspensão da atividade se dá em conformidade com decreto do Governo do Estado estabelecendo a adoção de medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19). As ações determinadas pela Afeam visam a proteção dos colaboradores e clientes, e deverão ser revisadas conforme as orientações do Governo e das autoridades de saúde no estado.

Os clientes que tiverem acesso exclusivo ao conteúdo deverão, ao final da apresentação digital, responder o questionário obrigatório com cinco perguntas, devendo ter aproveitamento mínimo de 60% para recebimento do certificado de participação do curso. Esta é uma etapa obrigatória para se ter acesso ao processo de concessão de crédito na Agência. O acesso ao conteúdo estará restrito apenas às pessoas agendadas.