Afeam já liberou mais de R$ 12 milhões em crédito emergencial para empreendedores

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Já foram liberados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) mais de R$ 12 milhões em 567 contratos aprovados do Crédito Emergencial para empreendedores de Manaus e do interior. O financiamento é para as categorias do comércio e serviços com taxas de juros abaixo do mercado convencional. Os recursos são destinados a pessoas físicas, jurídicas, profissionais autônomos e liberais.

De acordo com Marcos Vinicius Castro, o Crédito Emergencial teve uma grande adesão por parte dos empreendedores na busca por financiamento. “Estamos trabalhando na capacidade máxima de atendimento possível por dia. As pessoas precisam estar atentas aos requisitos de acesso ao crédito e ao envio da documentação”, explicou ele.

Renegociação

As condições especiais de renegociação da Afeam para clientes em débito continuam sendo oferecidas no site da instituição. Desde o início da campanha, foram renegociados mais de R$ 6,5 milhões, que deverão retornar para a Afeam ao longo dos próximos meses.

Segundo Marcos Vinicius, com a adesão dos mais de 650 clientes em débito, a Afeam ganha ainda mais força para continuar operando crédito a todos os empreendedores que buscam o apoio do Governo do Estado.

As principais vantagens para quem aderir a campanha são: prazo de até 180 dias para iniciar os pagamentos, suspensão do envio para órgãos de restrição (SPC/Serasa/Protesto) e, para os clientes adimplentes na data-base de 1º/03/2020, além das vantagens já citadas, será mantido o conceito do cliente na Agência e a concessão de desconto de juros de mora, multa e desconto do bônus de adimplência (se for o caso).

Atendimento

O acesso ao Crédito Emergencial é realizado por meio do site www.afeam.am.gov.br. Os interessados devem ficar atentos às informações básicas de cadastro e ao envio de documentação conforme o checklist disponível no site, para não haver atraso na liberação do financiamento.

Para a renegociação, o atendimento no site é feito via chat ou pelo Whatsapp (92) 99126-4047, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.