Afeam implanta sistema e começa a digitalizar operações no Amazonas

Manaus/AM - Facilidade e agilidade na geração de informações gerenciais, gestão documental e racionalização de processos com a otimização de recursos operacionais estão entre os principais avanços no sistema Sispro de gestão implantado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A ferramenta permite atender as demandas operacionais e gerenciais, garantindo mais eficiência e informações consistentes. A inovação está disponível para todos os funcionários da sede da Agência e coordenadores dos postos de atendimento do interior.

Para o presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a implantação do sistema é a base para a jornada de digitalização da Agência, permitindo um aumento na produtividade e redução de custos da empresa atendendo as diretrizes do planejamento estratégico 2020-2023.

De acordo com o gerente de Tecnologia, José Alves Pereira Neto, o sistema facilita o dia a dia da equipe e garante a segurança da informação. No período de implantação, em parceria com o setor de Recursos Humanos, foi elaborado um cronograma de treinamentos para capacitar os usuários a utilizar todos os recursos da ferramenta.

As principais mudanças envolvem a utilização de aplicativos integrados ao sistema de gestão de pessoas, como por exemplo, o app “Seu RH”, que conecta o colaborador ao RH e acelera as ações de aprovações para férias, informações ao e-social, entre outros. Além disso, também está disponível processos para gerar ganho, resultados e otimização no processamento das informações e dados para gestão estratégica, compliance, financeiro e tributário.

Segundo Neto, o novo sistema disponibiliza ainda uma área exclusiva para treinamentos online, onde o usuário poderá realizar cursos da Microsoft e posteriormente serão realizados treinamentos específicos para a Agência.