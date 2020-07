MPF quer afastamento de Ministro Ricardo Salles

Wilson Lima e a solidão do Poder

O Ministério Público Federal fez o pedido nesta segunda-feira (6), do afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Segundo um site Globo, o MPF acusa o Salles de improbidade administrativa, pelo o que consideram "desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente".

A ação tramita na 8ª Vara da Justiça Federal.

O outro lado

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que "a ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político-ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas do Governo Federal. As alegações são um apanhado de diversos outros processos já apreciados e negados pelo Poder Judiciário, uma vez que seus argumentos são improcedentes".