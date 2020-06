Governo decide prorrogar medida que barra a entrada de estrangeiros no Brasil

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O Governo Federal decidiu manter a restrição à entrada de estrangeiros no Brasil por mais 15 dias. A decisão foi tomada na noite de ontem (20) e oficializada no Diário Oficial.

A medida faz parte do pacote de ações de combate ao coronavírus no país. A previsão é que a restrição permaneça até o ínio de julho, mas pode ser estendida novamente se o Governo julgar necessário.

O Brasil é considerado o novo epicentro da pandemia na América do Sul e figura como o segundo país do mundo com mais mortes e número de infectados pela Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.